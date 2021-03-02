Нужна ли вакцина, тем кто переболел ковидом — врач удивил ответом

Проходить вакцинацию необходимо всем

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Одним из важных вопросов по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции является вопрос о том, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже ранее переболел болезнью. Отметим, что несколько дней назад в Украине стартовала вакцинация от коронавируса.

Иммунолог Алла Волоха рассказала о том, действительно ли нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции тем, кто ранее уже смел победить вирус, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«На самом деле, если человек переболел бессимптомно, у него может не быть антител, такое бывает достаточно часто. И если он получит прививку, то просто усилит свой иммунитет. Если до этого уже переболел — в этом никакой угрозы нет, а есть возможность, скажем так, усилить свой иммунитет, иммунную защиту от коронавируса. Не надо отказываться (от вакцинации — ред.), даже если переболели», — сказала она.

В тоже время она отметила, что если у человека, который сделал прививку, поднялась температура, то — это ожидаемо, ничего особенного в этом нет. Так организм реагирует не только на вакцину от ковида, но и на другие вакцины.

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