Общество

Нужна ли вакцина, тем кто переболел ковидом — врач удивил ответом

Проходить вакцинацию необходимо всем

Время чтения: 51 Секунд

Одним из важных вопросов по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции является вопрос о том, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже ранее переболел болезнью. Отметим, что несколько дней назад в Украине стартовала вакцинация от коронавируса.

Иммунолог Алла Волоха рассказала о том, действительно ли нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции тем, кто ранее уже смел победить вирус, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«На самом деле, если человек переболел бессимптомно, у него может не быть антител, такое бывает достаточно часто. И если он получит прививку, то просто усилит свой иммунитет. Если до этого уже переболел — в этом никакой угрозы нет, а есть возможность, скажем так, усилить свой иммунитет, иммунную защиту от коронавируса. Не надо отказываться (от вакцинации — ред.), даже если переболели», — сказала она.

В тоже время она отметила, что если у человека, который сделал прививку, поднялась температура, то — это ожидаемо, ничего особенного в этом нет. Так организм реагирует не только на вакцину от ковида, но и на другие вакцины.

Ранее мы сообщали, что доктора выбрасывают препарат от COVID-19.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Секретный рейс с российской вакциной на борту: Словакия закупила два миллиона доз

Удивительное решение страны

Нацполицию принудительно заставят вакцинироваться индийским препаратом: что известно

Настала очередь Нацполиции получить вакцину

«10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день», — Степанов рассказал о планах правительства

Мощности системы здравоохранения в настоящее время позволяют проводить 11,300 тыс. вакцинаций в день

«Власти» ОРДЛО разрешили провоз гуманитарного груза

Украинская сторона поблагодарила представителей международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ, за содействие

В ОРДЛО люди остались без лекарств: комиссия из РФ ищет медикаменты

Местные блогеры обвиняют «чиновников» «минздрава» в том, что они якобы «разворовали лекарства»

Расточительство вакцины: доктора выбрасывают препарат от COVID-19

Идет много отказов от вакцинации

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap