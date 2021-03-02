Карты Google представили безумно полезную функцию: что произошло

Теперь будут видны железнодорожные переезды

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В популярном картографическом приложении, принадлежащем технологическому гиганту, появилась новая функция. Речь идет о предстоящих железнодорожных переездах, известных по Waze navigation.

Ни для кого не секрет, что Google все чаще передает важные функции между своими популярными приложениями. На этот раз настало время для сигналов, чтобы предупредить о приближающемся переезде через железную дорогу, пишет УРА-Информ.

Это решение работает путем загрузки официальных данных от железнодорожных операторов. В странах, где эти данные недоступны, переезды отмечаются независимо сообществом местных редакторов карт. При приближении к перекрестку приложение отображает дополнительное информационное окно.

Хотя в этой функции нет ничего нового, и пользователи Waze могут использовать ее с августа 2020 года, Google, наконец, решил внедрить ее в свои Карты. Новое решение развертывается постепенно и обрабатывается коммутатором на стороне сервера.

Соединенные Штаты, вероятно, будут первым регионом, который получит уведомления о железнодорожных переездах, но Google может использовать данные, полученные от Waze, чтобы быстрее распространить их на остальной мир.

Ранее мы сообщали, что карты Google ввели новые функции во время коронавируса.