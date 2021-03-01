Зеленский ввел в действие санкции против бывших силовиков: в списке экс-глава МВД

Виталий Захарченко во время событий Революции Достоинства распорядился выдать боевое оружие правоохранителям и разрешил его применять

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях относительно десяти бывших силовиков. Среди них присутствует и бывший глава МВД Виталий Захарченко. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на соответствующий указ президента, который был опубликован на сайте главы государства в понедельник, первого марта.

Данный документ вступает в силу с дня его опубликования. А непосредственный контроль над выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Андрея Данилова.

Стоит напомнить, что еще 26 февраля СНБО ввел санкции против десяти человек из высшего офицерского состава правоохранителей и лишил их званий.

Данилов отметил, что именно эти люди «предали нашу страну». Под санкции СНБО попал и бывший глава МВД Виталий Захарченко, а также и экс-глава СБУ Александр Якименко. Известно, что их активы также попадут под санкции, однако, лишь те, что находятся на территории Украины.

Во время событий Революции Достоинства, которая проходила в 2014 году, Захарченко распорядился выдать боевое оружие сотрудникам правоохранительных органов, а также разрешил его применять. Позже бывший глава МВД открестился от действий Беркута. Также, по данным следствия, Захарченко лично руководил «титушками», которые атаковали протестующий на Евромайдане.

Ранее сообщалось, что украинская сторона совершенно не боится реакции президента РФ Владимира Путина на введенные санкции против его кума и лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука.