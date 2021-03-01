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Расточительство вакцины: доктора выбрасывают препарат от COVID-19

Идет много отказов от вакцинации

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Вакцина от коронавирусной пневмонии нового поколения, которая недавно была доставлена в Украину попросту выбрасывается в урны, так как врачи не могут хранить неиспользованные вакцины, если флакон, который изначально рассчитан на 10 доз, не успевают использовать в течение 6 часов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

«Это касается всех вакцин, которые имеют большой разлив на несколько доз. Это обычная практика в медицине и иммунизации по поводу большого разлива. Необходимо создать логистику и создать очереди для проведения одновременной вакцинации нескольких человек. Главное, что сейчас можно сказать, что у Украины уже есть вакцина, которая позволит снизить эпидемию. Не стоит делать из этого негатив», — отметил он.

Помимо этого, в Украине наблюдается большое количество отказов от препарата. Рубан объяснил с чем это связано.

«Сегодня есть проблема в прозрачности информации. Та вакцина, которая к нам приехала, была зарегистрирована за шесть часов. Не довели всю информацию о ее безопасности. Центр, который давал разрешительные документы, дал их несвоевременно. Поэтому возникают недоразумения. Это задание Министерства здравоохранения», — добавил глава столичной Госпродпотребслужбы.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, но пока большого количества желающих делать прививку индийским препаратом нет. За четыре дня было сделано чуть более тысячи прививок по всей стране.

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