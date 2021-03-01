Общество Политика

«Власти» ОРДЛО разрешили провоз гуманитарного груза

Украинская сторона поблагодарила представителей международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ, за содействие

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КПВВ «Счастье» на временно оккупированных территориях восточной Украины открыли для гуманитарного конвоя. Местная «власть» дала добро на провоз гуманитарного груза. Об этом сообщили в украинской делегации в ТКГ, передает УРА-Информ.

Сообщается, что в сторону неподконтрольного украинскому правительству Луганска уже прошли первые транспортные средства с гуманитарным грузом. Известно, что они начали пересекать линию разграничения около 13:15.

Украинская сторона в ТКГ выразила благодарность представителям международных организаций, которые способствовали открытию КПВВ для гуманитарного конвоя, в частности ООН и ОБСЕ.

«Этот прецедент откроет возможность международным миссиям прямой доставки гуманитарных грузов в Луганск», — надеются в ОРЛО.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация пытается легитимизировать вопрос привлечения своих миротворцев на временно оккупированные территории Донбасса для урегулирования конфликта.

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