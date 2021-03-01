Вакцину от ковида отправят военным: чтобы поправить статистику вакцинации

Военным передадут 50 тысяч доз индийской вакцины

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В Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, но пока большого количества желающих делать прививку индийским препаратом нет. За четыре дня было сделано чуть более тысячи прививок по всей стране.

В Офисе президента Украины в связи с этой ситуацией приняли решение отправить вакцину украинским военным, то есть армии. Такие действия, по мнению команды Зеленского, должны повысить статистику сделанных прививок в стране, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента приняли решение отправить 50 тысяч индийской вакцины в армию, обязав военных сделать прививку CoviShield. Таким способом на Банковой хотят поправить статистику вакцинации и показать эффективность препарата», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в Украине даже начали утилизировать вакцину от ковида. Все из-за короткого срока хранения. Такое начало уже происходить в некоторых регионах страны. Отмечается, что флакон после открытия можно хранить не более 6 часов.