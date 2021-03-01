Общество

Фантастический результат: британцы объявляют количество привитых

Поразительные результаты

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Более 20 миллионов человек были вакцинированы по всей Великобритании. Такую информацию подтвердил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Великобритания — явный лидер в Европе по вакцинации.

По заявлению властей Великобритании, число людей в Великобритании, получивших первую дозу вакцины от COVID-19, превысило 20 миллионов человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

— Я хочу поблагодарить всех, кто подал заявку на вакцину, потому что мы с возрастающей уверенностью знаем, что вакцина защищает вас, защищает ваши сообщества, а также является выходом из этой ситуации для всех нас, — сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в воскресенье.

«БИНГО! Результат — более 20 млн человек получили вакцину (первая доза). Какое достижение в феврале 2021 года. Какая команда! Горжусь быть с вами на этом пути», — написал в социальных сетях заместитель министра здравоохранения Надхим Захави, который отвечает за программу вакцинации от COVID-19.

Великобритания была первой страной в мире, разрешившей использование вакцины от Pfizer и BioNTech, и начала ее использовать 8 декабря, а в начале января — тоже первой — начала вводить препарат, разработанный учеными из Университета Оксфорд и АстраЗенека.

Ранее мы сообщали, что вакцину от ковида в Украине отправят военным, чтобы поправить статистику вакцинации.

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