Преследование Навального: послы ЕС одобрили санкции против причастных

Список будет опубликован в официальном журнале ЕС в Вторник, 2 Марте
Постоянные представители Европейского Союза одобрили санкции в отношении Российской Федерации. Там впервые решили применить механизм за нарушение прав человека. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на корреспондента Радио Свобода.
По предварительным данным, под ограничения ЕС попадут четыре человека. Они, по мнению Брюсселя, причастны к уголовному преследованию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Известно, что список имен будет опубликован в официальном журнале ЕС завтра, второго марта.
Также стоит отметить, что еще на прошлой неделе дипломаты ЕС согласовали санкционный список.
По предварительным данным, санкции будут применены к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, главе Национальной гвардии Виктору Золотову, а также к главе Федеральной пенитенциарной службы Российской Федерации Александру Калашникову.
Ранее сообщалось, что российский пропагандист Дмитрий Киселев в «Вестях недели» показал сюжет о немецкой вилле, в которой проживал российский отравленный оппозиционер Алексей Навальный.