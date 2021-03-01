Преследование Навального: послы ЕС одобрили санкции против причастных

Список будет опубликован в официальном журнале ЕС в Вторник, 2 Марте

Время чтения: 51 Секунд

Постоянные представители Европейского Союза одобрили санкции в отношении Российской Федерации. Там впервые решили применить механизм за нарушение прав человека. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на корреспондента Радио Свобода.

По предварительным данным, под ограничения ЕС попадут четыре человека. Они, по мнению Брюсселя, причастны к уголовному преследованию российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Известно, что список имен будет опубликован в официальном журнале ЕС завтра, второго марта.

EU ambassadors have now given green light to the first ever listings in new EU human rights sanction regime. perhaps fittingly its 4 ppl from #Russia responsible for the imprisonment of #Navalny. it will be published in the EU official journal tomorrow — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 1, 2021

Также стоит отметить, что еще на прошлой неделе дипломаты ЕС согласовали санкционный список.

По предварительным данным, санкции будут применены к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, главе Национальной гвардии Виктору Золотову, а также к главе Федеральной пенитенциарной службы Российской Федерации Александру Калашникову.

Ранее сообщалось, что российский пропагандист Дмитрий Киселев в «Вестях недели» показал сюжет о немецкой вилле, в которой проживал российский отравленный оппозиционер Алексей Навальный.