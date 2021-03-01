Политика

Преследование Навального: послы ЕС одобрили санкции против причастных

Список будет опубликован в официальном журнале ЕС в Вторник, 2 Марте

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Постоянные представители Европейского Союза одобрили санкции в отношении Российской Федерации. Там впервые решили применить механизм за нарушение прав человека. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на корреспондента Радио Свобода.

По предварительным данным, под ограничения ЕС попадут четыре человека. Они, по мнению Брюсселя, причастны к уголовному преследованию российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Известно, что список имен будет опубликован в официальном журнале ЕС завтра, второго марта.

Также стоит отметить, что еще на прошлой неделе дипломаты ЕС согласовали санкционный список.

По предварительным данным, санкции будут применены к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, главе Национальной гвардии Виктору Золотову, а также к главе Федеральной пенитенциарной службы Российской Федерации Александру Калашникову.

Ранее сообщалось, что российский пропагандист Дмитрий Киселев в «Вестях недели» показал сюжет о немецкой вилле, в которой проживал российский отравленный оппозиционер Алексей Навальный. 

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