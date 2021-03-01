Скончался первый министр иностранных дел Украины: политик умер на 83-м году жизни

С 1994 по 1997 годы Зленко был постоянным представителем Украины при ООН

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Первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил экс-замминистра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев, передает УРА-Информ.

«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии, — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!» — написал Елисеев.

Стоит напомнить, что Анатолий Зленко два раза біл главой Министерства иностранных дел Украины. Єту должность он занимал в 1990-1994 и в 2000-2003 годах.

Также с 1994 по 1997 годы дипломат Зленко был постоянным представителем Украины при ООН. После этого Зленко был украинским послом во Франции и Португалии.

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