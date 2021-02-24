Общество

В «ЛНР» остановили вакцинацию российским препаратом: слишком тяжелые осложнения

Среди побочных явлений – онемение рук

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Российская вакцина от коронавируса массово используется в «ЛНР». Однако в последнее время вакцинация в ЛНР затормозилась.

Это случилось по причине большого количества вызванных осложнений, из-за чего в «МВД ЛНР», «МЧС ЛНР», и поликлиниках многие отказались от вакцинации, пишет УРА-Информ со ссылкой на «тайны лучганской республики».

«Среди побочных явлений – онемение рук (некоторые люди лечили онемение более недели), абсцессы, проблемы с сердцем у людей 50+. По этой причине Леонид Пасечник, перенесший в 2019 году операцию на сердце, отказался от прививки. Тем не менее, не смотря на отказы, «Минздрав» уже заказал новую партию вакцины. Потому что задача – вакцинировать как можно больше людей», — пишет паблик.

Источник добавляет, что статистика осложнений от вакцины вестись не будет.

Также паблик добавляет, что продвижение российской вакцины «Спутник V» в мире это, прежде всего, вопрос политический. Таким образом, РФ повышает свой престиж на международной арене. Москве важно, чтобы российская вакцина получила мировое признание.

Ранее мы сообщали, что уже с марта украинцы смогут стать в очередь на вакцинацию.

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