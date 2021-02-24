На украинцах будут тестировать индийскую вакцину: что известно

Это препарат компании Bharat Biotech

Время чтения: 46 Секунд

В Украине будут тестировать на украинцах новую вакцину от коронавирусной инфекции. Испытание на украинцах должно начаться уже в ближайшее время.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга сообщил, что Украина примет участие в клинических испытаниях новой вакцины от COVID-19 в форме назального спрея или капель, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

«В ходе переговоров с (индийской) компанией Bharat Biotech договорились об обоюдной готовности производителя и Украины участвовать в клинических испытаниях новой разработки — новой вакцины, которую они изготовили в форме назального спрея или капель», — сказал глава Минздрава.

Он отметил, что это новый препарат и индийская компания уже начинает первый этап тестирований. Степанов отметил, что вторая и третья части клинических исследований могут пройти в Украине.

Последний этап планируется завершить до октября этого года. При этом, в случае если препарат будет эффективным, Украина одной из первых сможет его получить.

Ранее мы сообщали, что уже с марта украинцы смогут стать в очередь на вакцинацию.