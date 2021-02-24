Происшествия

Война на Донбассе: от взрыва мины погиб мирный житель

Военные медики оказали первую медицинскую помощь раненому, однако, спасти его не удалось

Время чтения: 45 Секунд

23 февраля пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов обстреляли Хутор Вольный, который находится на Луганщине. Также боевики осуществили дистанционное минирование. К несчастью, от взрыва мины погиб житель села. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на штаб ООС.

«В огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения», — отметили в штабе.

Стоит отметить, что военные медики оказали первую помощь раненому. Медработники доставили раненого гражданского в медицинское учреждение. Однако, несмотря на все усилия, доктора не смогли сохранить жизнь мужчине. Мужчина скончался в результате множественных ранений.

«Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 февраля, после 07:00 на временно оккупированных территориях Донецка разгорелись сильные бои.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Тайгер Вудс попал в ужасную аварию: новые подробности состояния известного спортсмена

Вудс получил серьезные травмы правой нижней конечности

Отставка Венедиктовой: в Раде начался сбор подписей

Стерненко не должен, а наказывают его за то, что он критиковал пророссийские партии

«Грохочет, как в 15−16-ом»: жители Донбасса сообщают о сильном бое

Залпы снарядов гремят со стороны Ясиноватского блокпоста

Проблемы с самолетами Боинг 777: производитель хочет приостановить полеты

Все из-за инцидента в Денвере

Ракетный обстрел в иракском Курдистане: удар по базе США

Напряженная ситуация в регионе

Война на Донбассе: подорвался боец ВСУ

На месте подрыва военнослужащего работает руководящий состав воинской части

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap