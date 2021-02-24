Война на Донбассе: от взрыва мины погиб мирный житель

Военные медики оказали первую медицинскую помощь раненому, однако, спасти его не удалось

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23 февраля пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов обстреляли Хутор Вольный, который находится на Луганщине. Также боевики осуществили дистанционное минирование. К несчастью, от взрыва мины погиб житель села. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на штаб ООС.

«В огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения», — отметили в штабе.

Стоит отметить, что военные медики оказали первую помощь раненому. Медработники доставили раненого гражданского в медицинское учреждение. Однако, несмотря на все усилия, доктора не смогли сохранить жизнь мужчине. Мужчина скончался в результате множественных ранений.

«Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 февраля, после 07:00 на временно оккупированных территориях Донецка разгорелись сильные бои.