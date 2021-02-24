Война на Донбассе: от взрыва мины погиб мирный житель

Военные медики оказали первую медицинскую помощь раненому, однако, спасти его не удалось
23 февраля пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов обстреляли Хутор Вольный, который находится на Луганщине. Также боевики осуществили дистанционное минирование. К несчастью, от взрыва мины погиб житель села. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на штаб ООС.
«В огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения», — отметили в штабе.
Стоит отметить, что военные медики оказали первую помощь раненому. Медработники доставили раненого гражданского в медицинское учреждение. Однако, несмотря на все усилия, доктора не смогли сохранить жизнь мужчине. Мужчина скончался в результате множественных ранений.
«Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 23 февраля, после 07:00 на временно оккупированных территориях Донецка разгорелись сильные бои.