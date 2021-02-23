Общество

В Украине зарегистрировали первую вакцину от ковида: что это за производитель

Это препарат CoviShield

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Сегодня, 23 февраля, в Украине наконец-то зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции. Этот препарат называется CoviShield, который разработан по технологии Oxford/AstraZeneca и производится на мощностях в Индии.

На данный момент его одобрили для экстренного использования, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Уже сегодня из Индии в Украину должны прибыть первые 500 тысяч доз вакцины. Также в МОЗ сообщили, что Украина может получить в рамках инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в первом-втором квартале 2021 года. Также Украина продолжит покупать вакцину от ковида у производителей.

Отмечается, что заявку на регистрацию вакцины подали 15 февраля. Быстро зарегистрировать препарат удалось благодаря закону, сокращающему процедуру регистрации вакцин от COVID-19 до пяти рабочих дней.

Кроме того, также компания Pfizer также уже подала заявление на регистрацию своей вакцины в Украине.

Ранее мы сообщали, что родители Владимира Зеленского отказались делать вакцинацию.

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