Общество

Вакцинация в ОРДЛО: после «Спутника V» у боевиков начались проблемы со здоровьем

Пока новой партии из РФ нет

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В последнее время все меньше появляется информации в пропагандистских каналах в ОРДЛО по поводу вакцинации российскими препаратами «Спутник V». Скорее всего, что партия препарата, которая была доставлена из РФ в Донецк и Луганск, была мизерной в соотношении с общим количеством населения в обеих республиках.

В тоже время новые партии вакцины Россия пока отправлять не спешит. И не факт, что они здесь нужны, ведь люди не спешат записываться на бесплатные прививки от коронавируса, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Следующая партия будет предоставлена боевикам так называемой «Народной милиции».

«В обеих «республиках» их прививают принудительно, не спрашивая мнения, не интересуясь о хронических заболеваниях и не задумываясь о возможных побочных эффектах. Тут могут быть сюрпризы – каждый организм (особенно измученный нехорошими излишествами в виде алкоголя) может отреагировать на прививку индивидуально», — пишет паблик.

При этом ранее стало известно о массовых аллергических реакциях на первую дозу российской вакцины среди военнослужащих в «ЛНР».

Также сообщается, что воинской части на поселке Юбилейный в Луганске после обязательных прививок у многих уколотых возникли болезненные реакции. У военнослужащих фиксируется повышение температуры до 39 градусов, жар, озноб и повышенное давление – под 200.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» начались протесты.

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