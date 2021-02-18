В ОРЛО проходят «сборы резервистов»: участники рассказали подробности

Участник «сборов» называет весь процесс «цирком»

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Несколько дней назад в так называемой «ЛНР» начались «сборы резервистов». Один из участников эти «сборов» рассказал, как проходит весь процесс.

В одной из социальных сетей анонимно поделился деталями от происходящего. Он назвал все это «цирком». Также участник «сборов» отметил, что все это проходит в Луганске, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Там какой-то клоун бегает с бумажками. Что-то там начал отмечать. Орал на всех и говорил какие-то не понятные термины, типа о каком-то там наступлении ВСУ. Со всего списка, который был у него на руках, еле собралась третья часть», — рассказал участник «сборов».

Он отметил, что возле многих фамилий просто стоят галочки, таких он называет «мазаными». То есть те кто «порешал» свое отсутствие на «сборах».

«Выходит больше половины у нас мазаных, которым явка необязательна? Зачем это все? А если заваруха, мазаные тоже будут дома сидеть, или в Россию сбегут?» – возмущается местный житель.

Ранее мы сообщали, что «сборы резервистов» должны закончиться 19 февраля.