Общество

В «ЛНР» пройдут военные сборы: что задумали боевики

Учения пройдут с 15 до 19 февраля

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Боевики из так называемой «ЛНР» решили провести очередные поенные сборы. Они должны состояться с 15 по 19 февраля.

В общей сложности на эти сборы по официальным документам призовут 56 человек. При этом по данным источников, на самом деле призывать будут намного больше. По информации одного из пабликов всего призовут 160 человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на Четкий Луганск.

«После сборов, эти «счастливчики» пойдут служить в подразделения, где большой некомплект. Ещё тех, кого отправлять на эти сборы должны настораживать пункты 3 и 4 этого «указа». Под словосочетанием «Для служебного пользования» всегда скрывается бес», — пишет источник.

Также паблик добавляет, что в этом так называемом «указе» не прописано о компенсации (денежное довольствие) за сборы тем, кого отправлять на это «мероприятие».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО начали вручать повестки призывникам. Много местных жителей отказываются идти в «военкоматы».

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