Политика

Россия пытается дискредитировать западные вакцины

Пропаганда Кремля в действии

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По данным эстонской разведки, Кремль считает, что пандемия заставит западные страны сосредоточить внимание на внутренней политике и экономических проблемах, что может способствовать появлению в них популистских и экстремистских движений, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

«Со своей стороны Россия готова поддержать появление этих тенденций. Поэтому в 2021 году усилия России по расширению своего влияния снова будут сосредоточены на создании и углублении разногласий в западных обществах, в том числе на уровне Европейского союза», — говорится в отчете. . Целью Москвы было также «ослабить влияние Запада на мировую политику».

Авторы 79-страничного документа считают, что российская стратегия включает, среди прочего, попытки дискредитировать вакцины против коронавируса, разработанные в западных странах, особенно производства британо-шведской компании AstraZeneca. Подчеркивается, что российская пропаганда назвала этот препарат «обезьяньей вакциной».

«Посредством этих клеветнических кампаний Россия, с одной стороны, надеется создать более благоприятные позиции для своих вакцин на мировом рынке, а с другой стороны, она хочет продвигать свои стратегические амбиции — показать себя первой страной, решившей проблему коронавируса», — отмечает разведка.

Ранее мы сообщали, что НАТО готово к агрессии со стороны России.

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