Общество

Соловьева могут уволить: что произошло

Все из-за слов пропагандиста о Гитлере

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Известный российский пропагандист Владимир Соловьев может быть уволен с федерального телеканала. Все из-за слов, которые сказал пропагандист в одном из своих эфиров.

«Гитлер, к слову, был довольно смелым человеком. Он не пытался косить от армии. Воевал даже. И делал это весьма доблестно во время Первой мировой», — сказал Соловьев с явным уважением в голосе, сравнивая лидера нацистской Германии с оппозиционером по имени Алексей Навальный, пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

После этого эфира поднялся большой шквал критики. Возмутились не только обычные жители РФ, но и также известные политики. Так депутат Госдумы от «КПРФ» Валерий Рашкин уже успел направить запрос в Генпрокуратуру России с требованием разобраться с заявлением журналиста.

Юристы отметили, что правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело по статье 354.1 УК РФ «Оправдание нацизма».

Пользователи в социальных сетях требуют немедленного наказания, ведь такое заявление перешло уже все возможные границы.

Ранее Соловьев поглумился над отравлением Навального.

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