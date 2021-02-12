Общество

В случае атаки ВСУ за неделю уничтожит «ДНР» – Гиркин

Экс-командир боевиков о возможном наступлении ВСУ

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Всего лишь одна неделя потребуется украинским военным, чтобы полностью освободить ОРДО. Такое заявление сделал экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин.

Он заявил, что уже после 30-40 минут артподготовки со стороны Украины фронт на ряде направлений будет прорван. Боевик добавил, что реальная численность «пехотинцев» в передовых ротах «ДНР» колеблется около 30%, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

После прорыва, по словам Гиркина, украинские военные могут доехать до границы с Россией в первый день операции, даже особенно не торопясь. При этом он подчеркнул, что таких брешей в обороне ОРДО будет проделано не одна и не две.

«Если за двое суток ВС РФ в крупных силах не вступят в бой — ВСУ пойдут вперед быстрее и к концу первой недели ДНР перестанет существовать, а «корпусам» конец придет еще раньше. К началу второй недели сражаться будет некому — все уцелевшие боеспособные «ополченцы» будут озабочены тем, как выбраться к границе и преодолеть ее», — заявил Гиркин.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский готов к плану Б по Донбассу.

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