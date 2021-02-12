Политика

Зеленский готов перейти к плану Б по Донбассу: он может отменить перемирие

Глава государства готов к решительным действиям

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В последние дни боевики все больше и больше обстреливают украинские позиции. Это приводит к новым потерям на Донбассе. Только за последние сутки на востоке Украины погибло два украинских военных.

В связи с этой ситуацией президент Украины рассматривает вариант Б по поводу дальнейшей судьбы войны на Донбассе. На Банковой проходило совещание, на котором президент и его команда обсуждали вариант с отменной перемирия и началу жесткий военных действий, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что на Банковой проходило совещание, на котором обсуждали вариант отмены перемирия на Донбассе и переход к плану Б. Президент готов действовать жестко для защиты военных, которые начали гибнуть на Донбассе», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что Кремль задумал наступление на украинские территории на весне этого года. Вместе с боевиками россияне намерены войти в Харьковскую область, а также захватить другие восточные регионы Украины.

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