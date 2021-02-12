Культура

Ушла одна из легенд джаза: у него было 23 награды грэмми

Чик Кориа умер в возрасте 79 лет

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Многократный лауреат премии Грэмми, оставивший свой след в различных жанрах джаза, страдал от редкой формы рака. Чик Кориа умер в возрасте 79 лет.

Чик Кориа признан одним из пионеров фьюжн-музыки. Он также повлиял на такие жанры, как пост-боп, латинский джаз, фри-джаз, авангард и классический джаз. Он был одним из первых музыкантов, использовавших потенциал электронных инструментов, пишет УРА-Информ со ссылкой на АР.

В 1968 году он заменил Херби Хэнкока в группе Майлза Дэвиса, с которым он сотрудничал при записи таких прорывных альбомов, как «In a Silent Way» и «Bitches Brew».

Он основал собственную авангардную группу Circle, а затем Return to Forever. Он также работал над многими другими проектами, включая дуэты с Хэнкоком и вибрафонистом Гэри Бертоном.

Среди многих произведений, которые он написал и сочинил, среди прочего такие стандарты, как «Испания», «Ла Фиеста», «Теперь он поет, теперь он рыдает», «Румба Армандо» и «Матрица».

Обладатель 23-й премии Грэмми умер во вторник от редкой формы рака. Смерть музыканта подтвердил его менеджер Дэн Мьюз.

Ранее мы сообщали, что умер Ларри Флинт, он был основателем популярного журнала «Hustler».

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