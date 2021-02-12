Высокопоставленный российский политик призвал захватить новые территории Украины

На этот раз отметился вице-спикер Госдумы РФ

Время чтения: 51 Секунд

В Российской Федерации высокопоставленные чиновники все время обсуждают судьбу Украины и высказываются негативно по поводу страны. На этот раз отметился вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

На слова главы дипломатии ЕС Жозеап Борреля о том, что необходимо усиливать санкции против России, который он сделал после неудачного визита в Москву, Петр Толстой заявил, что РФ должна будет ответить на такие действия ЕС, пишет УРА-Информ со ссылкой на YouTube-канал журналиста Романа Цимбалюка.

Толстой в прямом эфире программы «60 минут» фактически пригрозил захватом новых украинских территорий.

«Как только они введут санкции, давайте, мы тоже примем меры. Как вы думаете, какие мы примем меры? Может быть, мы исправим ошибку 2014 года!? Когда не пришли «на помощь» русским в Харькове и Мариуполе. Или может быть, мы признаем «республики» Донецка и Луганска?», — заявил Толстой.

В свою очередь украинский журналист отметил, что на российском ТВ все активнее звучат фразы о том, что необходимо действовать в силовом ключе в рамках ответа на санкции.

Ранее мы сообщали, что Кремль планирует захватить еще несколько областей на востоке Украины.