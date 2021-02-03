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На Донбассе детей готовят к участию в боевых действиях, — Генпрокуратура

Всего с начала войны в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей

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На временно оккупированных территориях Донбасса члены НВФ посредством «патриотических» клубов и военных лагерей готовят несовершеннолетних граждан к участию в боевых действиях на территориях ОРДЛО. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора Украины.

В ведомстве отметили, что прокуратура в Донецкой области возбудила уголовное дело по данному факту.

Известно, что подобные клубы на территориях украинского оккупированного Донбасса действуют с 2017 года. их насчитывается более 10.

Стоит отметить, что среди основных сообществ — общественное «военно-патриотического движение» «Молодая гвардия Донбасса», «Бастион» «Амазонки», «Патриот» и «Степные Волки». В таких клубах подготавливают детей в возрасте от 10 до 17 лет. Детей учат стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова.

«Кроме того, искривляют суть событий, которые происходят, и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что второго февраля на временно оккупированных территориях Донбасса погиб военный ВСУ от пули снайпера незаконных вооруженных формирований, матрос Дмитрий Власенко. 

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