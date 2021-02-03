В «ДНР» началась вакцинация: жители рассказали о «прелестях» процедуры

Изначально всех желающих пройти вакцинацию российской вакциной записывают в очередь

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На временно оккупированных территориях Донбасса полным ходом идет вакцинация. Жители ОДО в социальных сетях рассказали, как проходит процедура. Об этом пишет УРА-Информ.

Жители Донбасса подчеркнули, что изначально всех желающих пройти вакцинацию российской вакциной записывают в очередь. Вскоре медработники называют жителям дату и время прививки

Далее начинается самое интересное. Проходит сбор необходимых справок.

«И понеслись пинания из кабинета в кабинет из одного города в другой. Звонок на горячую линию о невозможности к назначенному сроку прививки собрать справки и анализы. Вмешательство извне… И вот прививка бурлит в теле», — рассказал дончанин о своем опыте вакцинации российским препаратом.

Так же житель Донбасса добавил, что 30 минут после прививки пациент остается в больнице в ожидании возможной побочной реакции организма. После этого врач проводит осмотр.

Сообщается, что через определенное время необходимо сделать вторую прививку. Ее дата и время придут в смс-сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина получит партию вакцины в рамках COVAX уже в феврале.