Происшествия

На Донбассе снова стреляют: погиб украинский военный

У 38-летнего погибшего украинского военнослужащего остались родители в Николаевской области

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Вчера, второго февраля на временно оккупированных территориях Донбасса погиб военный ВСУ от пули снайпера незаконных вооруженных формирований, матрос Дмитрий Власенко. Об этом в Facebook сообщил 503-й Отдельный батальон морской пехоты, передает УРА-Информ.

«Собратья и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть — ранения оказалось несовместимым с жизнью», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что старший стрелок Власенко прослужил более трех лет..

«Он навсегда запечатлелся в сердцах собратьев как истинная, честная и добрый человек, как мужественный воин, всегда готов подставить плечо», — рассказали сослуживцы.

У 38-летнего погибшего украинского военнослужащего остались родители в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных украинских территорий Донецкой и Луганской областей не могут выехать, так как КПВВ закрыты. Местная «власть» не выпускает людей без специальных разрешений.

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