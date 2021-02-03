«Пул Медведчука»: Зеленский поблагодарил СНБО и СБУ за оперативность

У президента нет «ни единого сомнения, что все угрозы нацбезопасности получат эффективный и законный ответ»
Шестой президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил граждан страны, СНБО и СБУ в связи с введением санкций против каналов, которые связаны с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом он написал в своем Telegram, передает УРА-Информ.
Решение о санкциях, как отмечает Зеленский, было коллегиальным и юридически мотивированным. Данное решение было принято вскоре после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для блокировки каналов.
Также президент Украины поблагодарил СНБО за ответственную и быструю реакцию. С благодарностью он обратился и к жителям страны. поблагодарив за понимание и поддержку этого решения.
«Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества», — подчеркнул президент.
Помимо этого, гарант Конституции поблагодарил и СБУ.
Ранее сообщалось, что Президент украинского государства Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против народного депутата Украины Тараса Козака и телеканалов кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Под санкции попали «112 Украина», NewsOne и ZIK.