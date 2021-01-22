РФ снова отправила военную технику в «ЛНР»: что получили боевики

Очередная партия вооружения прибыла из России в «республику»

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Российская Федерация продолжает поставлять военную технику боевикам на Донбассе, хотя и дальше заявляет о том, что не принимает участия в войне на востоке Украины.

Отмечается, что скрытно переправлено автомобильным транспортом в так называемую «ЛНР» беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», элементы тактического снаряжения, лазерные приборы наблюдения и целеуказания, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал четкий луганск.

В тоже время отмечается, что в «республику» были доставлены железнодорожным транспортом более 10 тыс. тонн горючего.

Источник дополняет, что в случае, если украинская сторона пойдет в полномасштабное наступление, то «некомплект бойцов «НМ ЛНР» в течение двух дней будет пополнен бойцами «союза добровольцев донбасса» и российских частных военных компаний», — пишет паблик.

Отмечается, что российская сторона продолжает на регулярной основе поставлять боевиками все необходимое, чтобы «ЛНР» продолжала борьбу с Украину.

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