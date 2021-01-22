В ОРЛО поднимают цены за коммуналку: что ждет местных жителей

Тарифы с февраля поднимут в «республике» на 20 процентов

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Уже с первого февраля в так называемой «ЛНР» местные жители должны будут платить больше за коммунальные услуги. Местные «власти» приняли решение поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

С начала нового месяца тарифы поднимут практически на 20 процентов. Это связано с тем, что Российская Федерация существенно уменьшила бюджет «республики» на 2020 год, а значит «казну» «ЛНР» необходимо пополнять с других источников, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики«.

«Тарифы будут подняты на 20%. В частности это коснется вывоза ТБО и содержания домов. В Республике ранее очень хвалились низкими тарифами, но скоро ее жители лишаться и этой «роскоши», — пишет источник.

Отмечается, что до конца года тарифы еще поднимут, поэтому февральское повышение не последнее в 2021 году.

В тоже время не улучшится и качество предоставления услуг, несмотря на повышение тарифов. Все останется не прежнем уровне.

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