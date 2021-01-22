Кремль заставил молчать «ДНР»: что произошло

Дмитрий Козак «рассказал», как действовать местным «чиновникам»

Время чтения: 50 Секунд

Так называемых «высокопоставленных чиновников» «ДНР» в очередной раз Москва заставили меньше говорить и фактически «закрыла им рот». Российские кураторы дали понять, что не нужно много распространяться на важные темы и быть самостоятельными.

Пока «главарь» «ДНР» Денис Пушилин с рабочим визитом находился в Крыму, главными в «республике» остались другие «чиновники» — так называемый «министр иностранных дел «ДНР» Наталья Никанорова и так называемый «уполномоченный по правам человека в «ДНР» Дарья Морозова. Они были вызваны в бывшее здание Управления СБУ в Донецкой области, где сейчас располагаются ГРУ и ФСБ РФ, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Для них был организован видеомост с одним из кремлевских кураторов, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Никаких действий, заявлений, комментариев и трактовок в отношении планируемых мероприятий, конкретных шагов и договоренностей, достигнутых или обсуждаемых в рамках ТКГ, ни Никаноровой, ни кому-либо в «ДНР» не вести. Козак запретил самостоятельно вести какие-либо переговоры, только по согласованию с Москвой», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что Никанорову отчитали за последние высказывания в прессе.