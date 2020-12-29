Пушилин сообщил о запуске «гильотины» — что произойдет в ОРДО

В «республике» намерены стимулировать развитие бизнеса

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В «ДНР» снова грядут серьезные изменения. Об этом заявляют власти «республики».

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин считает, что нужно стимулировать и поддерживать предпринимательскую деятельность в регионе. Об этом он заявил во время одного из своих выступлений.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Наши предприниматели очень ждут запуска «регуляторной гильотины», кредитования и преференций. Они также рассчитывают и на ограничение контролирующих функций со стороны государственных органов», — заявил Пушилин.

Он предполагает, что запуск новых программ стимулирования предпринимательской деятельности, а также внедрения противодействия коррупции смогут помочь «республике» выйти на новый уровень в этом вопросе.

«Таким образом, мы сможем говорить о создании новых рабочих мест, увеличении регулярных налоговых отчислений в бюджет Республики, мы сможем больше планировать и больше реализовывать», — добавил «главарь ДНР».

Ранее Пушилин заявил, что главной целью «республики» является вхождение в состав Российской Федерации и это необходимо прописать на официальном уровне.