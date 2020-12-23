Важно в документе обозначить нашу цель – вхождение в состав РФ — Пушилин снова отметился

В ОРДО продолжают мечтать о России, но требуют большего всегда от Украины

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Так называемые «власти» «ДНР» намерены в официальном документе прописать главную цель «республике». В обсуждаемой в СМИ доктрине «Русский Донбасса» боевики намерены пропись вхождение ОРДО в состав Российской Федерации, как главную мету.

«Главарь ДНР» Денис Пушилин заявил, что главной целью «республики» является вхождение в состав Российской Федерации и это необходимо прописать на официальном уровне. Он считает, что эту цель необходимо прописать в доктрине, концепцию которой еще обсуждают.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украина.Ру.

«Доктрина еще не утверждена, идет процесс обсуждения. После того как выскажут свое мнение представители общественности и над содержанием поработают ученые, мы примем этот документ… Важно в программном документе обозначить нашу цель — вхождение в состав Российской Федерации», — заявил главный сепаратист.

Также он отметил, что в доктрине будут расписаны историко-культурные факты о том, почему регион считает себя русским и даже то, каким образом Донбасс играл в разное время в развитии российской государственности и ее величия.

Ранее в ОРДО сделали важное заявление по поводу отмены «комендантского часа».