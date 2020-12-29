Байден обвиняет Пентагон в создании препятствий и угрозе безопасности страны

Новый президент США снова обвиняет Дональда Трампа

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Избранный президент США Джо Байден обвинил министерство обороны и другие ведомства администрации Дональда Трампа в препятствовании процессу передачи полномочий, назвав его безответственным и наносящим ущерб безопасности страны.

— В настоящее время мы просто не получаем всю необходимую нам информацию от уходящей администрации в ключевых областях национальной безопасности, — сказал Байден в своем выступлении. — На мой взгляд, это не более чем безответственность, — отметил он.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

Он упомянул Пентагон и Управление по управлению и бюджету Белого дома среди правительственных агентств, препятствующих процессу передачи власти. Незадолго до Рождества Пентагон объявил о приостановке всех встреч между представителями министерства и командой Байдена.

В своем выступлении в понедельник Байден сказал, что Трамп нанес «огромный ущерб» функционированию государственных институтов, которые имеют ключевое значение для безопасности страны за четыре года его правления.

— Многие из них лишены кадров, навыков и морального духа. По его словам, разработка политики либо потеряна, либо отодвинута на второй план.

Ранее мы сообщали, что Twitter не передаст Байдену подписчиков президентского аккаунта.