Общество

Новый год: что и как будет работать

Виктор

Рестораны, кафе и бары смогут работать всю новогоднюю ночь

Время чтения: 54 Секунд

В Украине решили не вводить дополнительных карантинных ограничений на Новый год, но все-таки некоторые карантинные нормы все-таки будут действовать.

Так согласно новому постановлению Правительства рестораны, кафе и бары смогут работать всю новогоднюю ночь. Заведения общепита смогут принимать клиентов и быть отрытыми до семи утра первого января. В тоже время стоит отметить, что 30 декабря и в период с первого по 7 января такие заведения должны будут работать до 23:00.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

В тоже время, если ничего не изменится с восьмого по 24 января в Украине будет действовать локдаун. На этот период рестораны и кафе смогут работать лишь на вынос.

На новогодние праздники продолжит работу общественный транспорт с ограниченным числом пассажиров. При этом, все пассажиры должны быть в масках. Железнодорожное и авиасообщение продолжат работу, никаких запретов не вводится.

Продолжают свою работу бассейны, спортзалы, фитнес-центры, кинотеатры и театры, однако также с ограничением по числу посетителей. До локдауна продолжат работу с соблюдением противоэпидемических требований ТРЦ, магазины и рынки.

Ранее мы сообщали, где и с кем проведет Новогодние праздники Владимир Зеленский.

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Виктор

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