Общество

Украина может закупить азиатскую вакцину от коронавируса уже в январе

Виктор

Китай, Пакистан, Индия — Украина может купить вакцину у одной из этих стран

Время чтения: 43 Секунд

Пока неизвестно, когда Украина может получить первую партию бесплатной вакцины от коронавируса, но украинские власти рассматривают вариант закупки прививки за свои деньги.

Источник в Офисе президента отмечает, что Украина может получить первую партию вакцины от коронавируса уже в январе. На данный момент продолжаются переговоры по данному вопросу. Украина рассматривает вариант покупки европейско-американского или азиатского варианта вакцины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Сейчас идут сразу несколько переговоров по этому кейсу. Первый – это европейский-американский аналог вакцины, второй – это азиатский (Китай, Пакистан, Индия). Первую партию вакцины будет встречать Президент, а для первой вакцинации ищут подходящую кандидатуру», — сообщил источник.

В тоже время украинские власти ищут подходящую кандидатуру, кому именно первому сделают вакцинацию. Это может быть трудяга ветеран, заслуженный медик или военный. Таким образом, власти хотят повысит имидж вакцинации.

Ранее мы сообщали, что в Украине позволят продавать российскую вакцину от коронавируса.

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Виктор

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