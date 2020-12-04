Экономика

США усиливают санкции против Северного Потока 2: очередной удар по РФ

Виктор
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Обе палаты Конгресса США — Сенат и Палата представителей — согласовали совместный текст Закона о оборонном бюджете (NDAA). Проект включает дополнительные санкции в отношении Северного потока — 2.

Текст NDAA также включает продление санкций против газопровода Nord Stream 2. Согласно закону, санкции могут также применяться к лицам, косвенно участвующим в проекте, таким как его страховщики или учреждения, которые инспектируют и сертифицируют газопровод. В то же время закон позволяет освобождать организации от санкций, если это отвечает национальным интересам США. Те же правила применяются и к газопроводу Turkstream, соединяющему Россию и Турцию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой CNN.

Закон также предусматривает введение санкций в отношении Турции в связи с покупкой ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Законопроект о оборонном бюджете, который в этом году составляет около 740 миллиардов долларов, традиционно ежегодно обсуждается республиканцами и демократами, а затем одобряется в Конгрессе депутатами от обеих сторон.

Если президент США Дональд Трамп наложит вето, потребуется большинство в две трети голосов в каждой палате, чтобы закон вступил в силу.

Ранее Джо Байден раскрыл свои приоритеты на президентский срок.

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Виктор

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