В таком случае, мы уже никогда не справимся — врач о возможной мутации коронавируса

После того, как была изобретена вакцина от коронавируса остается еще долгий путь к возвращению к нормальности, но он четко виден. Однако вирус может мутировать и тогда все пойдет не по плану. Своим мнением по поводу развития ситуации с коронавирусной болезнью поделилась одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская. Она надеется, что все пойдет по плану, […]

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После того, как была изобретена вакцина от коронавируса остается еще долгий путь к возвращению к нормальности, но он четко виден. Однако вирус может мутировать и тогда все пойдет не по плану.

Своим мнением по поводу развития ситуации с коронавирусной болезнью поделилась одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская. Она надеется, что все пойдет по плану, однако может произойти мутация с животными. Ранее уже сообщалось, что в странах Скандинавии норки заразились коронавирусом, несколько из них даже убежало.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

«Если, не дай Бог, мутация передастся от животного к человеку и обратно, и этот тренд укоренится, – может начаться совершенно другая история. В таком случае, мы уже никогда не справимся. На противодействии можно поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное», — считает специалист.

Она также добавила, что скорее всего, действующий сезон и следующий 2021 год пройдут агрессивно, однако позже напряженность должна упасть. При этом она добавила, что это возможно только в том случае, если не будет никаких неприятных сюрпризов.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале.