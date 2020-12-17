Политика

Живут на русских землях — Жириновский снова выступил с претензиями

Виктор

Главный российский скандалист, провокационный политик Владимир Жириновский не упустил возможность высказаться о Казахстане, который начали обсуждать на российском ТВ в последнее время. Напомним, что МИД Казахстана вызвал «на ковер» посла Российской Федерации из-за заявления депутата Госдумы РФ Вячеслава Никонова о том, что якобы «Казахстана просто не существовало», а север страны является «подарком России». Риторику Никонова […]

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Главный российский скандалист, провокационный политик Владимир Жириновский не упустил возможность высказаться о Казахстане, который начали обсуждать на российском ТВ в последнее время.

Напомним, что МИД Казахстана вызвал «на ковер» посла Российской Федерации из-за заявления депутата Госдумы РФ Вячеслава Никонова о том, что якобы «Казахстана просто не существовало», а север страны является «подарком России».

Риторику Никонова поддержал и Жириновский. Он заявил, что российский депутат все сказал правильно, ведь там находятся Уральск, Семипалатинск, Петропавловск и при чем здесь Казахстан.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

Также он заявил, что доказательством этого является то, что казахи в древности были кочевым народом, а все племена в то время в этом регионе были «перепутаны».

«Государства с границами, правительством не было. Казахстан был искусственно создан Советской властью», — заявил политик.

Одиозный политик возмутился, что Казахстан заставляет извиняться Никонова «за то, что живут на русских землях».

Ранее Жириновский предрек Украине новую войну, он проговорился о плане Кремля.

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Виктор

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