Культура

Олег Винник отменил концерты в Запорожье по состоянию здоровья: стало известно о диагнозе

Знаменитый певец Олег Винник отменил запланированные концерты в Запорожье, так как доктора запретили ему выступать на сцене.

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Об этой информации сообщил Fakty, передает Ura-inform.

Им было записано видеообращение в Instagram , где он пояснил своим поклонникам, по какой причине были отменены выступления.

В нём Винник признался, что очень огорчен тем, что люди потратив деньги на билет, так и не смогли встретиться со своим кумиром. Он рассказал, что медики категорически не разрешают ему выходить на сцену в ближайшее время, так как во время гастрольного тура у него был диагностирован ларингит.

«К сожалению, мне пришлось отменить концерты по состоянию здоровья. Всему виной ларингит, с которым я гастролирую уже 4 недели. Меня очень огорчает перенос концертов, я очень ценю зрителей, которые приходят ко мне на концерт. И хотел бы принести извинения и уверить вас что мы ещё проведём данные концерты вместе»,- сказал Винник в своём видеообращении.

Как стало известно, концерты популярного певца перенесли на 12 марта 2022 года.

ссылка на видеообращение-https://www.instagram.com/p/CVGSTfDKje-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

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