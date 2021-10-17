В Украине будут вакцинировать детей от COVID-19

Начальником главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киев Олегом Рубаном было заявлено что прививать детей необходимо уже сегодня.

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Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

Так же он сообщил, что Министерством здравоохранения Украины на данный момент готовятся документы для проведения вакцинации от ковида детей старше четырнадцати лет.

«Сейчас подготовлена документация на вакцинацию возрастной категории 18+ и 14+. В разработке документы, касающиеся детей подросткового возраста. Но это будет немного позже. Так как мы продолжили период оформления документации — именно этому контингенту нужно уже делать прививки. Министерство здравоохранения уже подготовило документы по вакцинации детей старше 14 лет»,-сообщил Рубан.

Но внедрить эти меры может только Минздрав, добавил чиновник. Более детальной информации о ориентировочных датах, когда завершатся все этапы работы с документацией чиновником озвучено не было.

Напомним, ранее сообщалось, Эксперт предупредил о катастрофе с COVID-госпитализациями в Украине: «Заканчивается плохо».