Госдеп выставил новое требование Зеленскому: инсайдер ОП сказал, что задумали на Западе

Государственный департамент решил снова активизироваться насчет Киева. Источник из Офиса президента рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с очередными условиями от Запада. Как оказалось, речь напрямую коснулась донбасского кейса.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА Информ».

«Наш источник в ОП сообщил о том, что незапланированный визит президента Украины в столицу Великобритании связан с очередным давлением Государственного департамента. Он требует от Украины полного выполнения Минских соглашений, притом на кремлевских условиях. В свою очередь, глава ОП Андрей Ермак имеет хорошее сотрудничество с Британской разведкой. Он надеется на то, что сумеет получить поддержку в кейсе Донбасса», — сказал источник.

В данный момент неизвестно, как отреагировал на подобное требование Зеленский, и сумел ли он чего-то добиться от британцев. Возможно, дальнейшая информация по этому поводу появится временем позже.

Напомним, как сообщалось ранее, в Офисе президента прокомментировали ошибочное начисление к ворам в законе боле 100 человек.