Культура

На Николь Кидман напали в Опере: вмешался ее муж

Неприятный инцидент произошел в Сиднейском оперном театре

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Николь Кидман и Кейт Урбан недавно побывали в Сиднейском оперном театре. Они, конечно, не ожидали, что столкнутся лицом к лицу с очень нервным зрителем, и что об инциденте будут подробно освещены СМИ многих стран.

Николь Кидман понравился спектакль «Веселая вдова». По словам очевидца события, актриса выразила признательность стоя аплодисментами в конце выступления. Это расстроило человека, сидевшего за Николь Кидман. На его реплику Кейт Урбан ответил, что таким образом он и его жена хотели отблагодарить актеров, пишет УРА-Информ со ссылкой на Daily Mail.

Тогда недовольный зритель ударил поразить актрису купленной ранее театральной программой. На такое поведение немедленно отреагировал муж Николь Кидман, который обвинил 67-летнего мужчину в «нападении на жену». Пару вывели из комнаты в окружении охраны. Эмоции были настолько сильны, что на место была вызвана полиция.

В итоге руководство оперы пригласило звезду за кулисы, чтобы она могла познакомиться с героями столь полюбившегося ей спектакля.

Ранее мы сообщали, что секс-символ Голливуда Меган Фокс обручилась с Колсоном Бейкером.

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