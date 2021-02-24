Президентский рейтинг: Зеленский снова оторвался от конкурентов

Главу государства готовы поддержать 23,1% респондентов

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Президент Украины Владимир Зеленский сумел бы снова стать главой государства, если бы президентские выборы состоялись сейчас. Об этом можно судить, если проанализировать результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Если бы выборы прошли в ближайшее время Зеленского поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Это лучший результат среди всех кандидатов. Он опережает ближайшего конкурента почти на десять процентов, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Второе место в рейтинге занимает пятый президент Украины Петро Порошенко. Его готовы поддержать 14,4 процента тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. На третьей строчке расположился пророссийский кандидат, один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко. Его поддерживает 11, 3 процента респондентов, которые определились со своим выборов и намерены голосовать. Больше десяти процентов также имеет Юлия Тимошенко, за которую свой голос готовы отдать 10,9 процентов.

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим опросом разрыв между Зеленским и Порошенко вырос на пять процентов.