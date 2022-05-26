Киев

Власти Киева сказали, когда в столице начнут работать детские сады: подробности

На протяжении долгого времени учебные заведения для маленьких детей были закрыты из-за угрозы возможных обстрелов со стороны российских оккупантов. Однако в Киевской городской военной администрации приняли новое решение по работе вышеупомянутых заведений.

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Об этой информации сообщил «Обозреватель», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что садики уже начали открываться. До 1 июня по задумке властей они должны открыться полноценно. На этом фоне в КГВА обратились к жителям столицы с важным сообщением, где раскрыли другие детали.

«Киевляне начали возвращаться к работам. Начали задаваться вопросами люди, мол, с кем же оставить своих детей. В военной администрации прекрасно осознают потребность родителей. По этой причине приняли решение об открытии всех детских садов до 1 июня. Уже начали готовить предложения председатели райадминистраций Киева. Оберегайте себя, а также собственных детей», – сказали в КГВА.

Напомним, нас ждет тяжелый месяц – Арестович предупредил, с чем может столкнуться Украина.

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