Ученые выяснили новые факты о родинках: исследование проявило свет на проблему

Представители научного сообщества провели исследования, в которых выявили, чем же являются такие пигментации на коже, и несут ли они серьезную опасность для здоровья. Как стало понятно, в большинстве своем они неопасны, однако существуют родинки, которые могут превращаться в рак.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Вообще, давно известно, что родинки являются скоплениями меланоцитов. Это своего рода клетки кожи, которые ответственны за цвет кожного покрова. Однако они могут распределяться неравномерно. Вследствие этого они обрастают комками, а кожа начинает менять цвет. Именно эти нарушения и приводят к образованию родинок.

Пока еще не совсем изучен механизм скопления родинок. Но был уже развеян миф, что любая родинка потенциально опасна. На самом деле, это далеко не так. Есть только симптоматика, которая может обратить на себя внимание: кровотечение, воспаленность, боль и т.д. В таких случаях нужно немедленно обращаться к дерматологу, чтобы выявить причину патологии на ранней стадии.

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