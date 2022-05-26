Здоровье

Ученые выяснили новые факты о родинках: исследование проявило свет на проблему

Представители научного сообщества провели исследования, в которых выявили, чем же являются такие пигментации на коже, и несут ли они серьезную опасность для здоровья. Как стало понятно, в большинстве своем они неопасны, однако существуют родинки, которые могут превращаться в рак.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Вообще, давно известно, что родинки являются скоплениями меланоцитов. Это своего рода клетки кожи, которые ответственны за цвет кожного покрова. Однако они могут распределяться неравномерно. Вследствие этого они обрастают комками, а кожа начинает менять цвет. Именно эти нарушения и приводят к образованию родинок.

Пока еще не совсем изучен механизм скопления родинок. Но был уже развеян миф, что любая родинка потенциально опасна. На самом деле, это далеко не так. Есть только симптоматика, которая может обратить на себя внимание: кровотечение, воспаленность, боль и т.д. В таких случаях нужно немедленно обращаться к дерматологу, чтобы выявить причину патологии на ранней стадии.

Напомним, ученые выяснили, где во Вселенной может существовать жизнь: новый вывод экспертов.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Оспа все ближе к Польше: первый случай в Чехии, Германия закупает вакцины

Похоже, что ситуация с коронавирусом повторяется.

Коронавирус 2.0: французские власти рекомендуют врачам вакцинироваться от оспы обезьян

Все начинает напоминать ситуацию с недавней пандемией.

Эксперты назвали самые полезные напитки для здоровья: новое исследование

На протяжении долгого времени любители здорового образа жизни спорили на тему того, какие же жидкости будут самыми полезными для употребления. Однако эксперты из МедикФорум назвали те напитки, которые могут в дальнейшем продлить жизнь человеку.

Обезьянья оспа распространяется по миру: врачи рассказали, насколько она опасна и заразна

Уже в этом месяце организация ВОЗ смогла зафиксировать целых 92 случая нового заболевания. Обнаружили обезьянью оспу в 12 государствах, которые даже не являются эндемиками для данного заболевания. Специалист из Великобритании по имени Сьюзан Хопкинс сообщила, с чем эксперты столкнулись на самом деле.

Как сохранить молодость: диетолог назвала продукты, благодаря которым процесс старения замедлится

Врач-диетолог Марина Когай сообщила о том, что с каждым годом тренд на здоровое питание все больше растет. Однако, по ее словам, далеко не все люди знают о том, какие продукты необходимо употреблять, чтобы максимально долго оставаться молодым.

Шашлык может погубить легкие: ученые пришли к неожиданным выводам

Специалисты из Института физической химии при Польской академии наук вместе с экспертами из Агентства по охране окружающей среды Соединенных Штатов выяснили, что некоторые привычные нам сегодня действия могут носить весьма пагубный характер для нас же самих.