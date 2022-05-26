В СНБО предрекли очень тяжелые недели боев в Украине

Россия изменила тактику, сосредоточив свои войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей

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У военных РФ все еще остается много оружия и боеприпасов, в связи с чем следующие несколько недель большой войны будут очень тяжелыми для украинских защитников. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

«Неправильно недооценивать силу врага. Стратегические планы России остаются неизменными — уничтожить Украину как государство. Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, должны уничтожить „вторую армию“ мира, а подвиг защитников Мариуполя и „Азовстали“ войдет в историю», – подчеркнул Данилов.

Ранее сообщалось, что спешка, с которой военные россии пытаются выйти на границы украинских Донецкой и Луганской областей, никак не связана с контрнаступлением вооруженных сил Украины, а является целью Кремля.