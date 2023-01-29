Экономика

Украинцы могут получать бесплатные продуктовые наборы от «АТБ»: как это сделать

Ирина

Украинские граждане могут получить бесплатные продуктовые наборы в сети супермаркетов «АТБ». Все, что нужно, это заполнить заявку на сайте «єДопомога».

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Об этой информации сообщил в Вorgexpert.com, передает Ura-inform.

В Минсоцполитики сообщили, что требований к заполняющим заявки нет. Продукты могут получить все, кто угодно, заполнив заявку.

Финансируют помощь благотворители из Украины и других стран. Видя заявки на сайте, они выбирают, кому помочь. Заявители получат сертификаты, которые можно будет обналичить на кассах магазинов и рассчитаться за продукты.

Как получить бесплатный продуктовый набор в супермаркетах «АТБ»:

– зарегистрируйтесь на платформе;

– оставьте заявку на помощь, выбрав из перечня партнеров «єДопомога» сеть супермаркетов «АТБ»;

– когда благотворитель выберет заявку и произведет оплату, вы получите код в электронном кабинете на платформе и смс-сообщение на номер мобильного телефона. Чтобы воспользоваться помощью, при покупке товара на кассе нужно предоставить цифры кода из СМС или же показать подписку «єДопомога» со штрих-кодом для сканирования.

Подписка на продукты является разовой и действительна в течение 30 дней с даты оплаты. Она может быть использована только для покупок (кроме алкоголя и табачных изделий) в сети супермаркетов «АТБ-Маркет» на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее сообщалось, в Украине приняли нововведение по пенсиям: стало известно, на что могут рассчитывать люди.

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