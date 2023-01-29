Под Бахмутом изменился состав врага и его действия: в ВСУ рассказали о планах РФ

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Об этой информации сообщил в 24tv.ua, передает Ura-inform.

Главный сержант танкового батальона ВСУ Максим Бутолин сообщил, что Россия отвела «вагнеровцев» из-под Бахмута.

«Вблизи Бахмута нет ЧВК «Вагнера», они немного сместились»,– сказал боец ВСУ.

По его словам, на позиции зековской армии Пригожина пришли недавно мобилизованные россияне. Несмотря на это, интенсивность боев не угасает. Более того, Бутолин отметил, что Бахмутском направлении враг увеличил применение авиации.

Сержант заявил, что замена истощенных сил наемников из ЧВК «Вагнера» на военнослужащих РФ, вероятно, связана с подготовкой к новому наступлению России на Востоке.

Напомним, ранее сообщалось, разведка Британии назвала количество убитых россиян в новогоднюю ночь в Макеевке.

