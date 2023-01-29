Общество

Не только мужчины: в Украине запрет на выезд за границу затронул и тысячи женщин

Ирина

Украинское правительство внесло изменения в правила пересечения границы во время действия военного положения. Отныне выезжать из страны запрещено и определенным категориям гражданских женщин.

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Об этой информации сообщил Тsn.ua, передает Ura-inform.

Речь идет о женщинах, которые являются госслужащими или депутатами советов всех уровней, поскольку Кабмин накануне запретил выезжать за границу без уважительных причин всем чиновникам. Пересекать границу они могут  только на основании документов о служебных командировках.

Список должностей, которые предусматривают отсутствие права покинуть Украины без служебной причины:

  • члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,
  • руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,
  • руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,
  • глава СБУ, его первый заместитель и заместители,
  • председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,
  • секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,
  • глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,
  • постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,
  • судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,
  • депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Исключениями являются следующие категории – родители-одиночки, те, кто планирует лечение за границей и те, кто хочет покинуть страну по причине смерти близких за границей.

Напомним, ранее сообщалось, мобилизация в Украине: военное руководство Украины получило задание от Зеленского.

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