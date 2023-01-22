Экономика

Кому из украинцев могут списать долги за коммуналку во время войны

Ирина

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8367, в котором предлагается внести изменения в Закон Украины «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, платах за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию».

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Об этой информации сообщил Sud.ua, передает Ura-inform.

В законопроекте предлагается списать долги за коммунальные услуги за период, когда на территории, где находится жилье граждан, происходили активные боевые действия.

Предусматривается списание задолженности населения за услуги по:

  • управлению многоквартирным домом;
  • по снабжению и распределению природного газа для нужд бытовых потребителей;
  • по снабжению и распределению электрической энергии;
  • по снабжению тепловой энергии;
  • по снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;
  • по обращению с бытовыми отходами.

Списание задолженности осуществляется в Порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Напомним, ранее сообщалось, платежки за газ в Украине могут сильно поменяться: СМИ раскрыли, на что могут пойти власти.

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