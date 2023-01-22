Кому из украинцев могут списать долги за коммуналку во время войны

Об этой информации сообщил Sud.ua, передает Ura-inform.
В законопроекте предлагается списать долги за коммунальные услуги за период, когда на территории, где находится жилье граждан, происходили активные боевые действия.
Предусматривается списание задолженности населения за услуги по:
- управлению многоквартирным домом;
- по снабжению и распределению природного газа для нужд бытовых потребителей;
- по снабжению и распределению электрической энергии;
- по снабжению тепловой энергии;
- по снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;
- по обращению с бытовыми отходами.
Списание задолженности осуществляется в Порядке, установленном Кабинетом министров Украины.
Напомним, ранее сообщалось, платежки за газ в Украине могут сильно поменяться: СМИ раскрыли, на что могут пойти власти.
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