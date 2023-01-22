Хотят ударить по Банковой: Фейгин пояснил, о чём может свидетельствовать появление ПВО в Москве

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Об этой информации сообщил Tsn.ua, передает Ura-inform.

Однако российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что если бы Кремль преследовал исключительно пропагандистские цели, то нашел бы другие более мягкие способы, так как россияне и так «покорно идут на фронт».



По мнению Фейгина, усиленная охрана неба над Москвой может свидетельствовать о подготовке РФ к нанесению ударов по центрам принятия решений в Украине, и ожидании мощного ответа.

«Я думаю, они готовят удары по «центрам принятия решений» в Украине. Они хотят ударить по Банковой, убить Зеленского, но понимают, что это не останется безнаказанным»,– предположил российский правозащитник.

По словам Фейгина, в РФ понимают, что в ответ за такой обстрел может «хорошо прилететь обратно». Поэтому, не случайно системы ПВО «Панцирь» были установлены не только в центре Москвы, но и возле резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево.

«Они реально готовятся, это не кажущаяся акция. Они конечно параноики и боятся всего, но они собираются интенсифицировать кампанию, поэтому появление таких средств является свидетельством того, что они действительно собираются воевать уже именно с «центрами принятия решений», – резюмировал Фейгин.

Напомним, ранее сообщалось, Москву начали готовить к обороне: СМИ показали, что ставят на крыши зданий (видео).